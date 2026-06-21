Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü koku geldiği iddia edilen kadın için ekipler harekete geçti. Dairenin kapısının açılmasına kısa süre kala ulaşılan kadının tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan Z.T.'yi yaklaşık 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi.

EKİPLERE HABER VERDİLER

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazır beklerken, polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

KAPISI KIRILMAK ÜZEREYKEN ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi.

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