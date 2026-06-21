Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası’ndaki kahramanı Vozinha, ABD vize engeli nedeniyle turnuvayı tribünden takip edemeyen annesiyle yeniden bir araya geliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran süreç, siyasi girişimlerin ardından çözüldü ve anne Evora’nın Uruguay maçı için Miami’ye gidişine izin verildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın deneyimli kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası’nda oynanacak kritik Uruguay maçı öncesinde büyük bir sevince hazırlanıyor. 40 yaşındaki file bekçisinin, ABD vize engeli nedeniyle turnuvaya gelemeyen annesi Ana Candida Evora ile yeniden bir araya geleceği açıklandı.

Ailenin yaşadığı vize krizi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve futbolseverlerin büyük desteğini toplamıştı.

Vozinha

VİZE ENGELİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Turnuvaya katılmak için ABD’ye giriş yapması gereken Ana Candida Evora, yüksek maliyetli vize prosedürü nedeniyle başlangıçta oğlunun maçlarını yerinde izleyememişti. Yeşil Burun Adaları vatandaşlarına uygulanan yaklaşık 11 bin sterlinlik iade edilebilir vize depozitosu da süreci zorlaştırmıştı.

Ancak taraftarların ve futbol kamuoyunun baskısı sonrası konu siyasetin de gündemine taşındı.

Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora

SİYASİ GİRİŞİM SONRASI ÇÖZÜM GELDİ

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas kurduğunu belirtti. Yapılan girişimler sonrası vize ücretlerinin kaldırıldığı ve seyahat sürecinin hızlandırıldığı duyuruldu.

Jeffries, “Hiçbir anne çocuğunun tarih yazdığı ana tanıklık etmekten mahrum kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Tarihi performans sonrası duygusal buluşma: Vozinha annesine kavuştu

“OĞLUMU İZLEMEK İÇİN AMERİKA'YA GİDİYORUM”

Yeşil Burun Adaları’nın São Vicente adasındaki evinde konuşan Ana Candida Evora ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Her şey çok hızlı gelişti ama yine de çok mutluyum. Oğlumu Dünya Kupası’nda izlemeye gidiyorum, inşallah. Ona güç ve cesaret vermek için orada olacağım. Maçtan sonra ona sarılacağım.”

Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora ve ailesi

“HAYATIMIN EN BÜYÜK GURUR”

Turnuvada İspanya karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vozinha, Uruguay maçı öncesinde duygusal açıklamalarda bulunmuştu. Başarılı kaleci, ailesinin yokluğunun kendisini derinden etkilediğini söylemişti.

“Büyükanne ve büyükbabamla büyüdüm. Onları kaybettim. Annem de vize nedeniyle burada olamadı. Onu yanımda görmek isterdim” ifadelerini kullanan Vozinha, kariyerine geç başlamasına rağmen milli takım hayalinden hiç vazgeçmediğini vurgulamıştı.

Vozinha

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

İspanya karşısında kalesini gole kapatan file bekçisi, 40 yıl 12 günle ülkesinin Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

Yeşil Burun Adaları, gruptaki ikinci büyük sınavını 21 Haziran’da Uruguay milli futbol takımı karşısında verecek. Takımın bir sonraki maçı ise 27 Haziran’da Suudi Arabistan ile oynanacak.

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