Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör'ün babaları, evlatlarını Babalar Günü’nde de andı. Acılı babaların "Bir yanımız eksik ama evlatlarımızla gurur duyuyoruz", “Sofrada olmayınca içimiz sızlıyor” sözleri yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör'ün babaları, evlatlarını Babalar Günü'nde de yalnız bırakmadı.

Çocuklarına duydukları özlemi dile getirirken acılı babalar, evlatlarının hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

64 gündür dinmeyen hasret! Okul saldırısında ölen Bayram Nabi ve Kerem Erdem’in babalarından yürek yakan sözler

“SEVGİMİZDE HİÇBİR EKSİLME OLMADI”

Babalar Günü'nün kendileri için artık buruk geçtiğini ifade eden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, "Babalar Günü, Anneler Günü, bugünler sevdiklerinle güzel. Seven, sevilen bir olduğu zaman güzel. Bizim sevgimizde hiçbir eksilme olmadı. Biz çocuğumuzun şehadetini seviyoruz. Allah'tan bir ikram olduğunu biliyoruz. Sabırlı olup kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun büyük bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Allah'ım bu imtihandan isyan etmeden, sabrederek, mükafatını alarak çıkmayı nasip etsin” dedi.

Bayram Nabi Şişik

“ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVMELİYİZ”

Baba Şişik, "Sevgiden yoksun büyüyen çocukların neler yapabildiğini gördük. Nasıl bir caniye dönüşebildiğini gördük. Bu olay bize onu anlattı. Bir daha böyle bir menfur saldırı olayı gerçekleşmez inşallah. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Vatanımız, milletimiz bunları hak etmiyor. İnançlı insanlarız. İnancımızın gereği çocuklarımızı çok sevmeliyiz” diye konuştu.

64 gündür dinmeyen hasret! Okul saldırısında ölen Bayram Nabi ve Kerem Erdem’in babalarından yürek yakan sözler

"ARKASINDAN ŞİİR YAZIYORUM”

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise 64 gündür evlat özlemiyle yaşadıklarını belirtti:

Kerem Erdem Güngör adına bir sosyal medya hesabı açıldı adı yaşatılsın diye. Orada her gün şiir paylaşıyorum. Diyorum oğlum, vefamı sana önce kalemimle göstereceğim. Her gün bazen bir, bazen iki şiir yazıyorum. Yavrumla paylaştıklarımız var, paylaşamadıklarımız var. Onu çok özlüyoruz. İçimiz yanıyor. 15 Nisan'dan bu yana şiir yazıyorum Kerem'in arkasından. 64 gün geçti, dilimden düşmedi adın Başkası gülüp oynuyor, boynu bükük baban.

64 gündür dinmeyen hasret! Okul saldırısında ölen Bayram Nabi ve Kerem Erdem’in babalarından yürek yakan sözler

“SOFRADA OLMAYINCA İÇİMİZ SIZLIYOR”

Güngör, sofraya her oturduklarında oğullarının eksikliğini hissettiklerini söyleyerek, "Bir baba olarak her yemeğe oturuşumuzda babalığı daha çok hissediyor insan. Sofrada olmayınca içiniz sızlıyor. Sofrada olmasını çok istiyorum. Bazen ağzımızdan yanlışlıkla 'Keremim nerede' diye çıkıyor. Oğlum bana bir gün 'Ben ölünce ne yaparsın baba' diye sormuştu. Ben de şimdi ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Onu dualarla, şiirlerle ve hatıralarıyla yaşatmaya devam edeceğim" diyerek acısını paylaştı.

Kerem Erdem Güngör

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