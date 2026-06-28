Hatay’da 2 katlı bir eve giren bal arıları, evin çatısında oğul oluşturdu. Arıların sayısı her geçen gün artarken ev sahibi Ali Nurlu “Arılar giderek artıyor. Kraliçe arı içeride olduğu için giderek de artacak. Arılar bizi hiç rahatsız etmediler. Bölgedeki ihtiyaç sahibi arıcıları araştırdım ve onlara vereceğim” dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 2 katlı bir evde yaşayan Ali Nurlu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Nurlu, evinin çatısında sayıları binleri bulan bal arılarını oğul attığını fark etti.

1 santimetrelik delikten giren binlerce bal arısının sayısı günden güne artarken, arılar çatının dışındaysa belirgin bir yumak oluşturdu. Arıların çatısında oğul oluşturduğu evin sahibi Ali Nurlu, bölgedeki arıcılarla konuşup arıları onlara vereceğini söyledi.

Bir tane girdi on binlerce oldu, sayısı artıyor! Ev sahibini şoke eden istila! 1 santimlik delikten girdi, çatıyı sardı

“ARILAR GİDEREK ARTIYOR”

Nurlu, şöyle konuştu:

Evimde 5 gün önce binlerce arının o tahtanın altından girdiğini fark ettik. Arılar giderek artıyor. On binlerce arıya ulaştı ve orada da bir yumak oluşturdular. Büyük bir ihtimalle Kraliçe arı içeride olduğu için giderek de artacak. Arılar bizi hiç rahatsız etmediler. Hiç saldırgan hiçbir şeyleri yok. Bunlar bal arılarıdır. Bal arıları büyük bir petek oluşturmuş olmalı. Çünkü artık içeriye giremiyorlardı. Sadece oradaki görünen lambrinin içine giriyorlar. Büyük bir ihtimalle büyük bir petek oluşturmuşlar.

Bir tane girdi on binlerce oldu, sayısı artıyor! Ev sahibini şoke eden istila! 1 santimlik delikten girdi, çatıyı sardı

“BİR SANTİMLİK BİR BOŞLUK İÇİNE GİRİYOR”

Nurlu “Bölgede ihtiyaç sahibi arıcılar var. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde birilerine açtıracağım. Hepsini onlara hibe edeceğim. Bölgedeki ihtiyaç sahibi arıcıları araştırdım ve onlara vereceğim. Onlar değerli şeylerdir. Bir santimlik bir boşluk var hepsi içine giriyorlardı. Büyük bir ihtimalle yüz binlerce adet olmalı ve giderek de artıyor. Artık arılar içeriye giremiyorlar ve dışarıda büyük bir yumak oluşturdular” dedi.

Bir tane girdi on binlerce oldu, sayısı artıyor! Ev sahibini şoke eden istila! 1 santimlik delikten girdi, çatıyı sardı

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