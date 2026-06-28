Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları
Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı 2025 yılı verilerine göre, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" belirlendi. Toplam 182,1 milyar dolarlık dış satıma imza atan devler liginde, 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları zirvedeki yerini korurken, onu Ford ve Toyota Otomotiv izledi. 25 şirketin 1 milyar dolar barajını aştığı listede ARCA Savunma 5. sıraya fırlayarak dikkat çekti. 49 şehirden firmanın yer aldığı listenin lideri ise 434 şirketle yine İstanbul oldu.
- Yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapıldı.
- En çok ihracat yapan ilk 1000 firmanın toplam dış satımı 182 milyar 171 milyon dolar oldu.
- Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu.
- Ford Otomotiv 11,4 milyar dolarla ikinci, Toyota Otomotiv ise 3,9 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
- İlk 1000 şirket arasında 25 firmanın ihracatı 1 milyar doları aştı.
- İstanbul, 434 firmayla ihracat haritasının zirvesinde yer aldı.
Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapıldı. Bu dönemde en yüksek ihracatı gerçekleştiren ilk 1000 firmanın toplam dış satımı ise 182 milyar 171 milyon dolar oldu.
ZİRVEDEKİ ÜÇLÜ DEĞİŞMEDİ
Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) olurken, onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv ve 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.
İlk 10'da yer alan diğer firmalar ise sırasıyla TGS Dış Ticaret, ARCA Savunma, Kibar Dış Ticaret, Tüpraş, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık ve Star Rafineri oldu. İhracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma'nın 38'incilikten 5'inciliğe yükselmesi dikkat çekti.
MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTILAR
İlk 1000 şirket arasında sadece THY ve Ford çift haneli milyar dolar seviyelerine ulaşırken, toplamda 25 şirketin ihracatı 1 milyar doları aştı. Bu sınırın üzerinde yer alan diğer firmalar Baykar, Arçelik, İGA, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz, Odeon Turizm, TAV, Bosch, Habaş, Eti Maden, BSH, TUSAŞ ve Anexservices oldu. Diğer işletmeler ise 33 milyon ile 999 milyon dolar arasındaki aralıklarda sıralandı.
İHRACAT HARİTASININ ZİRVESİ İSTANBUL
İlk 1000 ihracatçı arasında 434 firmanın merkezine ev sahipliği yapan İstanbul, listede yüzde 43'ü aşan payıyla lider konumda yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 87 şirketle İzmir, 60 ile Gaziantep, 58 ile Kocaeli, 57 ile Ankara ve 54 ile Bursa takip etti. Toplamda 49 farklı ilden firma listeye girmeyi başarırken, 32 kentten ise şirket yer alamadı.
SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLAR
Sektörel bazda yapılan incelemede kendi alanlarında liderliği göğüsleyen firmalar şu şekilde sıralandı:
- Çelik: Habaş Sınai
- Çimento, Cam, Seramik: Şişecam
- Demir ve Demir Dışı Metaller: Kibar Dış Ticaret
- Deri ve Mamulleri: Gezer Ayakkabı
- Elektrik ve Elektronik: Vestel Ticaret
- Fındık ve Mamulleri: Ferrero Fındık
- Gemi, Yat ve Hizmetleri: Sefine Denizcilik
- Halı: Erdemoğlu Dış Ticaret
- Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Üniteks Tekstil
- Hizmet: THY
- Hububat, Bakliyat: Şölen Çikolata
- İklimlendirme: Daikin
- Kimyevi Maddeler: Türkiye Petrol Rafinerileri
- Kuru Meyve: Özgür Tarım
- Madencilik: Ekom Eczacıbaşı
- Makine ve Aksamları: Arçelik
- Meyve-Sebze Mamulleri: Döhler Gıda
- Mobilya, Kağıt ve Orman: Kastamonu Entegre
- Mücevher: Ahlatcı Kuyumculuk
- Otomotiv: Ford Otomotiv
- Savunma ve Havacılık: ARCA Savunma
- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Kılıç Deniz Ürünleri
- Süs Bitkileri: Çiçekçiler Birliği
- Tekstil ve Ham Maddeleri: Ak-Pa Tekstil
- Tütün: JTI Tütün Ürünleri
- Yaş Meyve ve Sebze: Uçak Kardeşler
- Zeytin ve Zeytinyağı: Verde Yağ
EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 ŞİRKET
Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 şirket ve tutarları şu şekilde:
|2025 Sıra
|2024 Sıra
|Değişim
|Firma Unvanı
|İhracat Tutarı (Milyar $)
|1
|1
|➡️ (Sabit)
|Türk Hava Yolları (THY)
|17,78 Milyar $
|2
|2
|➡️ (Sabit)
|Ford Otomotiv
|11,35 Milyar $
|3
|3
|➡️ (Sabit)
|Toyota Otomotiv
|3,91 Milyar $
|4
|7
|🔺 (+3)
|TGS Dış Ticaret
|3,19 Milyar $
|5
|38
|🔺 (+33)
|ARCA Savunma
|2,95 Milyar $
|6
|5
|🔻 (-1)
|Kibar Dış Ticaret
|2,80 Milyar $
|7
|4
|🔻 (-3)
|Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ)
|2,71 Milyar $
|8
|8
|➡️ (Sabit)
|Pegasus
|2,63 Milyar $
|9
|9
|➡️ (Sabit)
|Güneş Ekspres Havacılık (SunExpress)
|2,47 Milyar $
|10
|6
|🔻 (-4)
|Star Rafineri AŞ
|2,29 Milyar $