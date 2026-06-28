Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı 2025 yılı verilerine göre, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" belirlendi. Toplam 182,1 milyar dolarlık dış satıma imza atan devler liginde, 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları zirvedeki yerini korurken, onu Ford ve Toyota Otomotiv izledi. 25 şirketin 1 milyar dolar barajını aştığı listede ARCA Savunma 5. sıraya fırlayarak dikkat çekti. 49 şehirden firmanın yer aldığı listenin lideri ise 434 şirketle yine İstanbul oldu.

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapıldı. Bu dönemde en yüksek ihracatı gerçekleştiren ilk 1000 firmanın toplam dış satımı ise 182 milyar 171 milyon dolar oldu.

Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları

ZİRVEDEKİ ÜÇLÜ DEĞİŞMEDİ

Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) olurken, onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv ve 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.

İlk 10'da yer alan diğer firmalar ise sırasıyla TGS Dış Ticaret, ARCA Savunma, Kibar Dış Ticaret, Tüpraş, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık ve Star Rafineri oldu. İhracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma'nın 38'incilikten 5'inciliğe yükselmesi dikkat çekti.

Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları

MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTILAR

İlk 1000 şirket arasında sadece THY ve Ford çift haneli milyar dolar seviyelerine ulaşırken, toplamda 25 şirketin ihracatı 1 milyar doları aştı. Bu sınırın üzerinde yer alan diğer firmalar Baykar, Arçelik, İGA, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz, Odeon Turizm, TAV, Bosch, Habaş, Eti Maden, BSH, TUSAŞ ve Anexservices oldu. Diğer işletmeler ise 33 milyon ile 999 milyon dolar arasındaki aralıklarda sıralandı.

Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları

İHRACAT HARİTASININ ZİRVESİ İSTANBUL

İlk 1000 ihracatçı arasında 434 firmanın merkezine ev sahipliği yapan İstanbul, listede yüzde 43'ü aşan payıyla lider konumda yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 87 şirketle İzmir, 60 ile Gaziantep, 58 ile Kocaeli, 57 ile Ankara ve 54 ile Bursa takip etti. Toplamda 49 farklı ilden firma listeye girmeyi başarırken, 32 kentten ise şirket yer alamadı.

Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları

SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLAR

Sektörel bazda yapılan incelemede kendi alanlarında liderliği göğüsleyen firmalar şu şekilde sıralandı:

Çelik: Habaş Sınai

Habaş Sınai Çimento, Cam, Seramik: Şişecam

Şişecam Demir ve Demir Dışı Metaller: Kibar Dış Ticaret

Kibar Dış Ticaret Deri ve Mamulleri: Gezer Ayakkabı

Gezer Ayakkabı Elektrik ve Elektronik: Vestel Ticaret

Vestel Ticaret Fındık ve Mamulleri: Ferrero Fındık

Ferrero Fındık Gemi, Yat ve Hizmetleri: Sefine Denizcilik

Sefine Denizcilik Halı: Erdemoğlu Dış Ticaret

Erdemoğlu Dış Ticaret Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Üniteks Tekstil

Üniteks Tekstil Hizmet: THY

THY Hububat, Bakliyat: Şölen Çikolata

Şölen Çikolata İklimlendirme: Daikin

Daikin Kimyevi Maddeler: Türkiye Petrol Rafinerileri

Türkiye Petrol Rafinerileri Kuru Meyve: Özgür Tarım

Özgür Tarım Madencilik: Ekom Eczacıbaşı

Ekom Eczacıbaşı Makine ve Aksamları: Arçelik

Arçelik Meyve-Sebze Mamulleri: Döhler Gıda

Döhler Gıda Mobilya, Kağıt ve Orman: Kastamonu Entegre

Kastamonu Entegre Mücevher: Ahlatcı Kuyumculuk

Ahlatcı Kuyumculuk Otomotiv: Ford Otomotiv

Ford Otomotiv Savunma ve Havacılık: ARCA Savunma

ARCA Savunma Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Kılıç Deniz Ürünleri

Kılıç Deniz Ürünleri Süs Bitkileri: Çiçekçiler Birliği

Çiçekçiler Birliği Tekstil ve Ham Maddeleri: Ak-Pa Tekstil

Ak-Pa Tekstil Tütün: JTI Tütün Ürünleri

JTI Tütün Ürünleri Yaş Meyve ve Sebze: Uçak Kardeşler

Uçak Kardeşler Zeytin ve Zeytinyağı: Verde Yağ

Zirvedeki devler belli oldu! İşte Türkiye'nin en büyük ihracatçıları

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 ŞİRKET

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 şirket ve tutarları şu şekilde:

2025 Sıra 2024 Sıra Değişim Firma Unvanı İhracat Tutarı (Milyar $) 1 1 ➡️ (Sabit) Türk Hava Yolları (THY) 17,78 Milyar $ 2 2 ➡️ (Sabit) Ford Otomotiv 11,35 Milyar $ 3 3 ➡️ (Sabit) Toyota Otomotiv 3,91 Milyar $ 4 7 🔺 (+3) TGS Dış Ticaret 3,19 Milyar $ 5 38 🔺 (+33) ARCA Savunma 2,95 Milyar $ 6 5 🔻 (-1) Kibar Dış Ticaret 2,80 Milyar $ 7 4 🔻 (-3) Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) 2,71 Milyar $ 8 8 ➡️ (Sabit) Pegasus 2,63 Milyar $ 9 9 ➡️ (Sabit) Güneş Ekspres Havacılık (SunExpress) 2,47 Milyar $ 10 6 🔻 (-4) Star Rafineri AŞ 2,29 Milyar $

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