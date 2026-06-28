BMW M1 geri mi dönüyor? BMW M’in patronundan heyecanlandıran açıklama
BMW'nin efsanevi süper otomobili M1, yıllar sonra geri dönebilir. BMW M CEO'su Frank van Meel ve BMW M Tasarım Direktörü Oliver Heilmer'ın yaptığı son açıklamalar, markanın yeni bir M1 süper otomobili geliştirme fikrine sıcak baktığını ortaya koydu.
BMW'nin 1978 ile 1981 yılları arasında ürettiği ve markanın ilk gerçek süper otomobili olarak kabul edilen M1 modeli yeniden gündeme geldi. Le Mans hafta sonunda BMW Blog'a konuşan BMW M CEO'su Frank van Meel ve BMW M Tasarım Direktörü Oliver Heilmer, herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirmeyi hayal ettikleri otomobilin yeni bir M1 olacağını söyledi.
"Eğer bütçe ve onay konusunda hiçbir engel olmasaydı hangi otomobili geliştirirdiniz?" sorusuna ilk yanıtı veren Heilmer, tereddütsüz şekilde "M1" cevabını verdi. Frank van Meel de aynı görüşü paylaşarak, orijinal M1'e hayran olduğunu ancak tamamen yeni bir M1 geliştirmeyi çok istediğini ifade etti.
2008 YILINDA BİR KONSEPT YAPILMIŞTI
BMW'nin yeni bir M1 üzerinde ilk kez düşünmediği de biliniyor. Alman üretici, 2008 yılında orijinal M1'in 30. yılını kutlamak amacıyla M1 Homage konseptini tanıtmıştı. Daha sonra bu konseptte kullanılan bazı tasarım detayları BMW i8 modeline aktarılmıştı.
Bununla birlikte yeni bir M1'in kısa vadede üretime girmesi beklenmiyor. Frank van Meel daha önce yaptığı açıklamalarda, BMW'nin önceliğinin mevcut yüksek performanslı modeller olduğunu ve böylesine özel bir proje için doğru zamanın beklenmesi gerektiğini belirtmişti.
NEUE KLASSE M1 GELİR Mİ?
Muhtemel bir yeni nesil M1'in ise BMW'nin Neue Klasse tasarım dilini benimsemesi ve elektrikli veya hibrit bir güç ünitesiyle gelmesi bekleniyor. Şirketin son yıllarda tanıttığı konsept modeller de BMW'nin gelecekte elektrifikasyona odaklanan yüksek performanslı otomobiller geliştireceğine işaret ediyor.
BMW M1 EFSANESİ
Ortadan motorlu BMW M1, arkadan itişli yapısıyla BMW tarihinin en sıra dışı modellerinden biri. E26 kodlu M1, BMW’nin seri üretime geçen ilk ve tek ortadan motorlu süper otomobili oldu.
Orijinal BMW M1, 3.453 cc sıralı altı silindirli motorla, 277 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyordu. Güç, 5 ileri manuel ZF şanzımanla arka tekerleklere aktarılırken, 0’dan 100 km/sa hıza 5,6 saniye de çıkabiliyordu. M1’in azami hızı ise 262 km/sa olarak açıklanmıştı. Model, 4.360 mm uzunluğa, 1.824 mm genişliğe, 1.140 mm yüksekliğe ve yaklaşık 1.300 kg ağırlığa sahipti.