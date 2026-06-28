BMW'nin efsanevi süper otomobili M1, yıllar sonra geri dönebilir. BMW M CEO'su Frank van Meel ve BMW M Tasarım Direktörü Oliver Heilmer'ın yaptığı son açıklamalar, markanın yeni bir M1 süper otomobili geliştirme fikrine sıcak baktığını ortaya koydu.

BMW M1

BMW'nin 1978 ile 1981 yılları arasında ürettiği ve markanın ilk gerçek süper otomobili olarak kabul edilen M1 modeli yeniden gündeme geldi. Le Mans hafta sonunda BMW Blog'a konuşan BMW M CEO'su Frank van Meel ve BMW M Tasarım Direktörü Oliver Heilmer, herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirmeyi hayal ettikleri otomobilin yeni bir M1 olacağını söyledi.

"Eğer bütçe ve onay konusunda hiçbir engel olmasaydı hangi otomobili geliştirirdiniz?" sorusuna ilk yanıtı veren Heilmer, tereddütsüz şekilde "M1" cevabını verdi. Frank van Meel de aynı görüşü paylaşarak, orijinal M1'e hayran olduğunu ancak tamamen yeni bir M1 geliştirmeyi çok istediğini ifade etti.