Taslak aşamasındaki yeni plana göre, İngiliz işletmelerine 5 milyon sterlin (yaklaşık 308 milyon TL) doğrudan yatırım yapan yabancı milyarderlere, 3 yılın sonunda İngiltere'de yerleşik statü, 5 yılın sonunda ise doğrudan İngiliz pasaportu verilecek.

Sıkı gizlilik koşulları altında düzenlenen kritik bir toplantıda hükümet kanadı, sivil toplum kuruluşları, hukuk büroları, ekonomistler ve vergi uzmanlarıyla bir araya gelerek süper zenginlere yönelik hızlı vatandaşlık yolunu tartıştı.

BAKANLIKLAR BİRBİRİNE GİRDİ: "OLİGARK EŞLERİ VE DOLANDIRICILAR GELECEK"

Zengin yabancılara kırmızı halı serilmesi fikri İngiliz kabinesinde derin çatlaklara yol açtı. Ticaret Bakanı Peter Kyle planı hararetle savunurken, İngiltere’nin küresel sermayeyi çekmek için "acımasız bir mücadele" içinde olduğunu söyledi.

Kyle, geliştirilecek akıllı filtreleme sistemleriyle bu vizenin geçmişte olduğu gibi Rus oligarkların eşleri, kleptokratlar ve uluslararası dolandırıcılar için bir kaçış kapısı olmasının engellenebileceğini iddia etti.

Buna karşın, İçişleri Bakanlığı güvenlik riskleri nedeniyle alarma geçerken, Hazine Bakanlığı ise bu tarz programların iddia edildiği gibi gerçek bir ekonomik büyüme yaratıp yaratmayacağı konusunda büyük şüpheleri olduğunu açıklayarak plana direnç gösterdi.