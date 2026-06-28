Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor! Avrupa ülkesinde 300 milyon TL'yi veren pasaportu alacak
İngiltere’de iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti, Muhafazakar Parti döneminde Ukrayna savaşı sonrası Rus sermayesini engellemek amacıyla kaldırılan "Tier 1 Yatırımcı Vizesi"ni (Altın Vize) yeniden gündeme aldı.
Sıkı gizlilik koşulları altında düzenlenen kritik bir toplantıda hükümet kanadı, sivil toplum kuruluşları, hukuk büroları, ekonomistler ve vergi uzmanlarıyla bir araya gelerek süper zenginlere yönelik hızlı vatandaşlık yolunu tartıştı.
Taslak aşamasındaki yeni plana göre, İngiliz işletmelerine 5 milyon sterlin (yaklaşık 308 milyon TL) doğrudan yatırım yapan yabancı milyarderlere, 3 yılın sonunda İngiltere'de yerleşik statü, 5 yılın sonunda ise doğrudan İngiliz pasaportu verilecek.
BAKANLIKLAR BİRBİRİNE GİRDİ: "OLİGARK EŞLERİ VE DOLANDIRICILAR GELECEK"
Zengin yabancılara kırmızı halı serilmesi fikri İngiliz kabinesinde derin çatlaklara yol açtı. Ticaret Bakanı Peter Kyle planı hararetle savunurken, İngiltere’nin küresel sermayeyi çekmek için "acımasız bir mücadele" içinde olduğunu söyledi.
Kyle, geliştirilecek akıllı filtreleme sistemleriyle bu vizenin geçmişte olduğu gibi Rus oligarkların eşleri, kleptokratlar ve uluslararası dolandırıcılar için bir kaçış kapısı olmasının engellenebileceğini iddia etti.
Buna karşın, İçişleri Bakanlığı güvenlik riskleri nedeniyle alarma geçerken, Hazine Bakanlığı ise bu tarz programların iddia edildiği gibi gerçek bir ekonomik büyüme yaratıp yaratmayacağı konusunda büyük şüpheleri olduğunu açıklayarak plana direnç gösterdi.
KÜRESEL "ALTIN VİZE" ARENASI: KİM, NE KADARA VATANDAŞLIK VE OTURUM VERİYOR?
Yunanistan'da minimum yatırım eşiği 250.000 ile 800.000 Euro arasında değişiyor. Atina, Mykonos, Santorini gibi popüler bölgelerde alt sınır 500.000 Euro'ya kadar çıkarken, program kapsamında yatırımcılara gayrimenkul odaklı oturum izni veriliyor.
PORTEKİZ
250.000 Euro minimum yatırım şartı arayan ülke, 2023 sonrası gayrimenkul alımını sistemden tamamen çıkardı. Yeni modelde yalnızca fon yatırımı, bilimsel araştırma veya kültürel yatırımlarla oturum hakkı sağlanıyor.
İSPANYA
Ülke, altın vize programını tamamen sonlandırdı. Önceki sistemde uygulanan 500.000 Euro'luk gayrimenkul karşılığı oturum hakkı verilmesi uygulamasına 2025 yılı itibarıyla resmi olarak son verildi.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Yaklaşık 2 milyon AED (500.000 Euro) değerinde gayrimenkul yatırımı yapılması gerekiyor. Bu yatırım karşılığında zengin yatırımcılara 10 yıllık ve yenilenebilir uzun vadeli oturum hakkı tanınıyor.
ABD (EB-5 PROGRAMI)
Bölge ve proje türüne göre değişmekle birlikte 800.000 ile 1.050.000 Dolar arasında bir minimum yatırım eşiği bulunuyor. Belirlenen bu fon yatırımı, yatırımcılara doğrudan Amerikan vatandaşlığına giden yolu açıyor.
MALTA
600.000 Euro ve üzeri bir maliyetle Avrupa Birliği içindeki en çok tartışılan modeli uyguluyor. Yüksek tutarlı bağış, fon yatırımı ve gayrimenkul kiralama kombinasyonunu tamamlayan kişilere doğrudan AB vatandaşlığı veriliyor.