Sahne şovu kabusa dönüştü! Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığıldı
Londra’da konser veren ünlü şarkıcı Harry Styles, sahnede su püskürtme şovu yaptığı sırada boğazına su kaçmasıyla fenalaşarak yere yığıldı. Hayranlarının kısa süreli panik yaşamasının ardından ayaklanan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi.
- Şarkıcı, suyun boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.
- Styles, saniyeler içinde yere yığıldı ve izleyiciler panik yaşadı.
- Kısa sürede ayaklanan şarkıcının durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı.
- Birkaç dakikalık aranın ardından Styles, performansına devam etti ve iyi olduğunu belirtti.
- Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak viral oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra'da binlerce hayranının katıldığı konserinde beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Sahne performansı sırasında yaşadığı talihsiz kaza, izleyiciler arasında kısa süreli endişeye neden oldu.
İZLEYİCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Konserlerde sık sık sergilediği ve hayranlarının yakından bildiği su püskürtme şovunu gerçekleştirmek isteyen ünlü şarkıcı, bu sırada istemeden suyun boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığılırken stadyumdaki izleyiciler büyük panik yaşadı.
Kısa sürede ayaklanan Styles'ın durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. Birkaç dakikalık aranın ardından performansına devam eden ünlü şarkıcı, iyi olduğunu ifade ederek hayranlarının alkışları eşliğinde performansını sürdürdü.
Harry Styles'ın konser sırasında yaşadığı talihsiz anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.