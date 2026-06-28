Londra’da konser veren ünlü şarkıcı Harry Styles, sahnede su püskürtme şovu yaptığı sırada boğazına su kaçmasıyla fenalaşarak yere yığıldı. Hayranlarının kısa süreli panik yaşamasının ardından ayaklanan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra'da binlerce hayranının katıldığı konserinde beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Sahne performansı sırasında yaşadığı talihsiz kaza, izleyiciler arasında kısa süreli endişeye neden oldu.

Sahne şovu kabusa dönüştü! Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığıldı

İZLEYİCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Konserlerde sık sık sergilediği ve hayranlarının yakından bildiği su püskürtme şovunu gerçekleştirmek isteyen ünlü şarkıcı, bu sırada istemeden suyun boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığılırken stadyumdaki izleyiciler büyük panik yaşadı.

Sahne şovu kabusa dönüştü! Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığıldı

Kısa sürede ayaklanan Styles'ın durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. Birkaç dakikalık aranın ardından performansına devam eden ünlü şarkıcı, iyi olduğunu ifade ederek hayranlarının alkışları eşliğinde performansını sürdürdü.

Sahne şovu kabusa dönüştü! Ünlü şarkıcı saniyeler içinde yere yığıldı

Harry Styles'ın konser sırasında yaşadığı talihsiz anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

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