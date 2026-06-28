A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta etabındaki son sınavına çıkıyor. Polonya'nın Gliwice kentinde mücadele eden Filenin Efeleri, etaptaki dördüncü karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken maç programı da netlik kazandı.

Filenin Efeleri ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan son sette maç sayısını çeviren Filenin Efeleri, 18-16'lık skorla seti alarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Türkiye, Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez Arjantin'i mağlup ederken organizasyondaki dördüncü galibiyetini elde etti. Peki, Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? VNL Milletler Ligi 2. hafta

FİLENİN EFELERİ BELÇİKA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Voleybol Milletler Ligi karşılaşması Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? VNL Milletler Ligi 2. hafta

FİLENİN EFELERİ BELÇİKA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki son maçına Belçika karşısında çıkacak. Polonya'nın Gliwice kentindeki PreZero Arena'da oynanacak Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı 28 Haziran Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın ardından milli takım, üçüncü hafta maçları için hazırlıklarına başlayacak.

Filenin Efeleri Belçika-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? VNL Milletler Ligi 2. hafta

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI (2026 VNL)

2.Hafta (Gliwice, Polonya)

24 Haziran 2026

14.00 Çin-Türkiye (0-3)

25 Haziran 2026

21.00 Polonya-Türkiye (3-2)

27 Haziran 2026

21.30 Türkiye-Arjantin (3-2)

28 Haziran 2026

17.30 Belçika-Türkiye

3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)

15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran

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