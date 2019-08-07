Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Abdülhakim Arvas

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darul Hadi Otel’de düzenlediği basın toplantısının ardından, bu yıl Türkiye’den mübarek topraklara gelen en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile görüştü. Mersin’den hac görevi için Mekke’ye gelen, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile bir süre sohbet eden Erbaş “Bu yaşta teyzemizin, annemizin hac farizasını yerine getiriyor olmasından gerçekten çok mutlu oldum. Demek ki, aşk olunca uzak diyarlar yakın oluyor, en zor ibadetlerden birisi olan hac ibadetini de yerine getirebiliyor insan. Bunun için aşk gerekiyor. Bu aşkın da annemizde olduğu ortaya çıkıyor. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak herkese nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı. Fikriye Çam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederek mübarek topraklara gelmesini Erdoğan’ın sağladığını söyledi. Kâbe’nin kendisi için uzun yılların hayali olduğunu vurgulayan Çam “Allah başımızdan Tayyip Erdoğan’ı noksan etmesin, onu çok seviyorum. Allah onu muvaffak etsin, onu oğlum gibi seviyorum” dedi. Soru üzerine, kutsal topraklara ilk defa geldiğini belirten Çam, ibadetlerini ve tavaflarını zorlanmadan yapabildiğini söyledi. Öte yandan, bu senenin en şanslı bebeği üç aylık Ayşenaz Yıldırım’ın rahatsızlığı sebebiyle toplantıya getirilemediği öğrenildi.

DİYANET’TEN SIFIR İSRAF SIFIR ATIK

Hac ibadetinin yapıldığı mekânlarda zaman zaman atık ve çöpler açısından hoş olmayan görüntülerle karşılaşıldığına işaret eden Erbaş, bu sene çevre şuuru hususundaki hassasiyete dikkati çekmeye çalıştıklarını belirtti. Erbaş, şunları kaydetti: Çevre bize Allah’ın emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah’a hakkıyla kulluk edilemez. ‘Sıfır Atık Sıfır İsraf’ projesi ve ‘İslam’da Çevre Ahlakı’ isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlimize dağıttık. 85 bin hacı adayımızı ise ‘2019 Hac Organizasyonu Hac yolculuğu ve Çevre Ahlakı’ isimli broşürle bilinçlendirmeye ve çevre şuuru noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık.