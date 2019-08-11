Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan Ayşe Ayanoğlu (29), 23 Temmuz’da özel bir hastanede sezaryenle kız bebeği dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası genç kadına kan verilmesi gerekti. İddiaya göre hastane kan grubu 0 RH+ olan kadına, iki ünite AB RH+ kan verdi. Fenalaşan Ayanoğlu başka bir özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan kadın, beş gün sonra hayati tehlikeyi atlatabildi. İç organlarının zarar görüp görmediği konusunda başlatılan tedavi 17 gündür sürerken olayın bir hemşirenin yanlış etiket yapıştırması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. “En güzel diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu” diyen eşi Polat Ayanoğlu “İlk etapta doktorlar bu reaksiyonun kandan dolayı olduğuna kanaat getiremediler. Doktorlar, başhekim dâhil ‘Böyle bir şey olsa şimdiye kadar ölürdü’ gibi açıklamalarda bulundular. Eşimin diyaliz hastası olarak kalma riski var. Ne zaman çıkacağımız belli değil. Bayramı da burada geçireceğiz. Eşim çocuğunu göremiyor. İlaç kullandığı için emziremiyor. En önemli günlerinde çocuğundan ayrı kaldı. Hem çocuğum, hem annesi hem de benim için zor günler geçiriyoruz” dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını da sözlerine ekleyen Ayanoğlu, “Avukatımız konuyla ilgileniyor. Sağlık Bakanlığı’nda da bildiğim kadarıyla soruşturma açıldı. Yetkililere sesleniyorum, acısını ben ve eşim biliyor. Çocuğum da mağdur tabiî ki. Başkalarının başına böyle bir şeyin gelmesini kesinlikle istemem. Yetkililerin bu konuya eğilmesini ve baştan sona o hastaneyle alakalı gereken yaptırımlar neyse uygulanmasını istiyorum” diye konuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.