Kaza, Turgut Temelli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; T.P. yönetiminde kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 FC 766 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan C.G. idaresindeki 44 LZ 729 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
13.08.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Malatya,kaza,
643521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643521.aspx
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