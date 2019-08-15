Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sri Lanka’da Budistlerin Perahera Festivali’nde 60 kadar fil, şovlarda kullanılıyor. Bunlardan 70 yaşındaki Tikiiri isimli fil, bir deri bir kemik kalmış hâliyle yürek burktu. Uzun yıllardır aç bırakıldığı anlaşılan filin kaburgaları sayılıyordu. Sahipleri de bu yüzden, görünümüyle insanın içini sızlatan fili şovlarda ancak rengârenk örtülerle kamufle ederek kullanıyor. Kandy şehrinde Budist tapınağına ait Tikiiri’nin dehşet verici fotoğrafları, Filleri Koruma Vakfı (Save Elephant Foundation) tarafından yayımlandı. Vakıftan yapılan açıklamada “Tikiiri her akşam gürültüler, havai fişekler ve dumanlar arasında gece yarılarına kadar kilometrelerce yürütülüyor. Tüm vücudu gösterişli örtülerle kapatıldığı için zayıf bedenini kimse fark etmiyor. Kimse onun gözyaşlarını görmüyor” denildi.