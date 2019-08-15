Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 yıl önce vatani görevini yaptığı Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda vücuduna çok sayıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gazi Ömür Karaman, yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bayramı Bursa'da geçiren Gazi Karaman, 13 Ağustos'ta yüzmek için Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz sahiline gitti. Burada bir süre yüzdükten sonra yorulan Gazi, yakınlardaki bir kafeye giderek dinlenmek istedi. Kafede ayağını sandalyeye uzatan Karaman, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından acımasızca darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gazi Karaman hastaneye giderken, kendisini darp eden şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar olayın ardından savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konunun medyaya yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yeniden soruşturma başlatarak Gazi Karaman'ı darp ettikleri tespit edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş. isimli 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.