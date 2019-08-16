Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında sulama yapılırken yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin hakimiyetini kaybeden polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı. Ulaş kaldırıldığı hastanede bütün müdahalere rağmen hayatını kaybetti. Benzer kazalar İstanbul’da sık sık meydana geliyor. Otomobil sürücüleri tehlikeli anlar yaşarken motosiklet sürücülerinin kurtuluşu ise çok kolay olmuyor.



“SÜRÜCÜLER SU GÖRDÜĞÜNDE YAVAŞ GEÇMELİ”

İleri sürüş Uzmanı Murat Günarslan, “Sürücülerin, yolda bir ıslaklık görüyorsa ya da çimenlerin sulandığını görüyorsa, çok yavaş geçmeleri gerekiyor” dedi. Günarslan “Burada bizim ‘aqua plank’ dediğimiz hadise meydana geliyor. ‘Aqua plank’ aslında Türkçeye çevirdiğimizde suda kızaklama dediğimiz hadise. Otomobiller çok hızlı geldiği için kuru asfalttan suyun üzerine geldiklerinde lastiğin üzerindeki yağmur kanaları suyu tahliye edemiyor ve otomobil bir anda asfalta olan tutunması bittiği için suyun üzerinde kaymaya başlıyor. Böylece otomobil kontrol dışına çıkıyor. Otomobilin asfaltla olan teması kesildiği için fren, direksiyon hamleleri aracın tepki yapmasına izin vermiyor. Otomobili bu durumdan kurtarmak çok zor. Profesyonel sürücüler bile bunu geriye çeviremiyor. Hem çok hızlısınız hem kaymaya başladınız, frenle hiçbir şekilde otomobili kurtaramıyorsunuz” diye konuştu.



Günarslan “Burada başka bir etken devreye giriyor. Lastiklerin çok iyi durumda olması gerekiyor. Motosikletler daha büyük risk altında. Zaten iki tane tekerleği var. Motosiklet dediğimiz aletin avuç içi genişliğinde alanı, yani lastiğin yüzeyi asfalta değiyor. Oraya su geldiğinde, küçücük alanı bile kaybediyorsunuz. Otomobiller de süratlerine ve lastiklerin durumuna bağlı olarak büyük bir risk altındalar. Büyük araçlar bir miktar daha avantajlı diyebiliriz. Ağırlıklarından kaynaklı suyu yararak asfaltla olan teması çok kaybetmiyorlar. Çimlerin sulanmasının bu tehlike göz önüne alınarak, düzenlenmesi lazım. Çimleri sularken asfaltı da yıkıyoruz. Kış lastiği suyu daha rahat tahliye ediyor. Yaz lastiği daha sert yapıda olduğu için kayma ihtimali daha yüksek” şeklinde konuştu.

Motosiklet sürücüleri de tehlikeye dikkat çekerek tedbir alınmasını istiyor.



Şehit polis Ali Ulaş için cenaze töreni düzenlendi

Sancaktepe’de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su sebebiyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve şehit polisin mesai arkadaşları ile eşi Beyhan, çocukları Tuğba ve oğlu Kürşat Ulaş katıldı. Törenin ardından şehit polis Ali Ulaş’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi