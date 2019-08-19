Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suda çırpınan çocuklarının gözden kaybolduğunu fark eden anne Nimet Beden (33) ve Sıdıka Yıldırım (38) suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden’in cesedine ulaştı. Anneleri tarafından kurtarılan iki çocuktan Büşra Nur Beden (13) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.