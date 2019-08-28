Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Marmaris'te deprem oldu | Son Depremler ( Marmaris'te deprem mi oldu?)
28.08.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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646827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646827.aspx
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