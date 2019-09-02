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Esenyurt'ta 4 katlı binada doğal gaz patlaması
02.09.2019 - 10:10 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,
647808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647808.aspx
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