66 yıl sonra bir ilk! Kış mevsimi rekor getirdi, yağışlar yüzde 100’ü aştı
Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yıla göre iki kat arttı, son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlar yüzde 100 oranında artarken, Marmara’da en fazla yağış Balıkesir’e, Ege’de Muğla’ya, Akdeniz’de Antalya’ya düştü. İşte diğer iller…
- 2026 kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram düşerek mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi.
- Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan iller Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir oldu.
- Marmara Bölgesi'nde rekor yağış metrekareye 365,4 kilogramla Balıkesir'de görüldü.
- 2026 Şubat ayı, Türkiye genelinde metrekareye ortalama 136,8 kg yağışla son 66 yılın en yağışlı Şubat ayı olarak kayıtlara geçti.
- 2026 Mart ayında yağışlarda en dikkat çekici artış Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.
2026 kış mevsimi (2025 Aralık, 2026 Ocak, Şubat) yağışları normali ve geçen yıl kış mevsimi yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli kış mevsimi yağışları, son 66 senenin en yüksek seviyesine çıktı. Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını hangi iller aldı? Marmara Bölgesi’nde rekor hangi ilde? İşte detaylar…
YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ
Bu yıl kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram düştü. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemindeki 139,8 kilogramlık seviyeye göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi.
NEREDE ARTTI?
Tüm bölgeler normalin üzerinde yağış alırken, en fazla artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi ise son 38 yılın en yüksek kış mevsimi yağışlarını aldı. Yağışlar Ankara, Afyonkarahisar, Tunceli, Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde arttı. Bu yıl kış mevsiminde il geneli yağışlarda sadece Tekirdağ'da normaline göre azalma kaydedildi.
NEREDE AZALDI?
Kış mevsiminde en fazla yağış metrekareye 660,9 kilogramla Antalya'da, normaline göre en fazla artma ise yüzde 100'den fazla artışla Ağrı'da meydana geldi. Bu yıl en az yağış alan il metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu.
MARMARA'DA REKOR BALIKESİR'DE
Marmara Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 22 artış gerçekleşti. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 365,4 kilogramla Balıkesir, en az yağış alan il ise metrekareye 179 kilogramla Bilecik oldu. Ege Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 46 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 573,7 kilogramla Muğla, en az yağış alan il ise metrekareye 223 kilogramla Afyonkarahisar oldu.
Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 52, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 660,9 kilogramla Antalya, en az yağış alan il ise metrekareye 319,2 kilogramla Burdur olarak kayıtlara geçti. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 47, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 274,5 kilogramla Karaman, en az yağış alan il ise metrekareye 145,6 kilogramla Kırıkkale oldu.
Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normaline göre yüzde 40, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 53 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 499,2 kilogramla Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 164,8 kilogramla Çorum oldu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 38, geçen yıl mevsim yağışlarına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 497,5 kilogramla Şırnak, en az yağış alan il ise metrekareye 269,2 kilogram Şanlıurfa oldu.
EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLLER
Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan iller Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir oldu.
|İl
|Durum
|Kayseri
|Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan illerden biri
|Sivas
|Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan illerden biri
|Yozgat
|Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan illerden biri
|Niğde
|Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan illerden biri
|Nevşehir
|Son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan illerden biri
2026 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde metrekareye ortalama 136,8 kg yağış düşmüş, son 66 yılın en yağışlı Şubat ayı olarak rekor kırılmıştı. Şubat rekorunun ardından 2026 Mart ayı yağışlarında da net tablo ortaya çıktı. Türkiye genelinde 2025 Mart ayı yağışları yüzde 100’den fazla arttı. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan grafiğe göre, Türkiye’de 2026 yılı mart ayında yağışlar birçok bölgede normalin belirgin şekilde üstüne çıktı.
EN ÇOK ARTIŞ GÜNEYDOĞU'DA
Marmara ve Ege’de 2026’da yağışlar normale yakın ama biraz üzerinde seyretti, 2025’e göre ciddi artış yaşandı. En dikkat çekici artışlardan biri Akdeniz’de oldu. Yağışlar normalde 70 mm civarıyken 2026’da 116 mm’ye çıktı. İç Anadolu’da da yağışlar arttı ancak diğer bölgelere göre daha sınırlı oldu. Karadeniz’de yağışlar normalin biraz altında seyretti. Doğu Anadolu’da da yaklaşık 98 mm yağış oldu. Güneydoğu Anadolu’da normalde yağışlar 75 mm civarındayken 2026’da 186 mm’ye sıçradı.
Bölgelerin mart ayındaki ortalama yağışları;
|Bölge
|2026 Yağış Durumu (mm)
|Normal Yağış Durumu (mm)
|Değişim (mm)
|Karşılaştırma
|Marmara
|Normalin biraz üzerinde
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|2025'e göre ciddi artış
|Ege
|Normalin biraz üzerinde
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|2025'e göre ciddi artış
|Akdeniz
|116
|70
|+46
|En dikkat çekici artışlardan biri
|İç Anadolu
|Normalin üzerinde (sınırlı)
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|Diğer bölgelere göre daha sınırlı artış
|Karadeniz
|Normalin biraz altında
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|Doğu Anadolu
|98
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|Güneydoğu Anadolu
|186
|75
|+111
|Belirtilmedi
2025 yılı kurak geçti, yağış miktarı normalin neredeyse yarısına düştü. (61,2 → 28,8 mm).
2026 yılı ise özellikle güney ve doğu bölgelerde aşırı yağışlı geçti. Sadece normale göre değil, 2025’e göre de çok büyük artış var. Bu tabloya göre Güneydoğu ve Akdeniz’de sel ve taşkın riski arttı. Yıllar arası yağış dengesizliği büyüdü.
Grafiğe göre “2026 Mart yağışları, 2025’e göre %100’den fazla arttı. 2026 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde metrekareye ortalama 136,8 kg yağış düşerek son 66 yılın en yağışlı Şubat ayı kaydedilmişti. 1991-2020 dönemi normali olan 59,8 mm'ye göre %128,8 oranında bir artış gerçekleşmişti.
2026 Şubat ayı yağış verileri;
|Özellik
|Değer
|Ortalama Yağış
|136,8 mm
|Artış Oranı
|Normaline göre %128,8, geçen yıla göre %242 artış
|Yağışlı Gün Sayısı
|Ortalama 17,1 gün (Normali 11 gün)
|Rekor Durumu
|35 ilde son 66 yılın en yüksek Şubat ayı yağışı görüldü
|En Fazla Yağış
|281,3 mm ile Şırnak
|En Az Yağış
|21,5 mm ile Amasya