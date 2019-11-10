Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan Kalyoncu'nun kullandığı, plakası belirlenemeyen traktör, Erfelek ilçesi Salavat Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada, sürücü ile traktördeki Erkan Canzuma, Yusuf ve Eren Yaşar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop ve Erfelek Devlet hastanelerine kaldırıldı.