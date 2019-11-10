Erdoğan Kalyoncu'nun kullandığı, plakası belirlenemeyen traktör, Erfelek ilçesi Salavat Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada, sürücü ile traktördeki Erkan Canzuma, Yusuf ve Eren Yaşar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop ve Erfelek Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sinop'ta traktör devrildi: 4 yaralı
10.11.2019 - 02:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Etiketler : sinop,sinop kaza,trafik kazası,
661616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661616.aspx
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