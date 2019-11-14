Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Cami’de gece saatlerinde yaşandı. Kimsenin olmamasını fırsat bilen henüz isimleri öğrenilemeyen ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk, cemaatin caminin tadilatı için topladığı 9 bin 500 liraıyı çaldı. Durumu fark eden müezzin olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çocukların parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

“Çocuklarınıza sahip çıkın”



Cami cemaatinden Mehmet Gök velilere seslenerek, herkesin çocuğuna sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Gök, “Bugün burada olan olay hepimizi üzmüştür. Bu hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan belli bir miktarda para çalınmış. Camimizin inşaat çalışması devam ediyor. Lütfen buna sahip çıksınlar. Tabi emniyet güçlerimizden de Allah razı olsun onlar da gereken çalışmayı yapacaklar. Ben sadece bir cemaat olarak diyorum, lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Yarın bir gün bu çocuklarımızın terörist olmayacakları ne malum. Çalınan Takiben 9 bin 500 lira bir paradır. Gördüğümüz kadarıyla kamerada görülen hırsızlığı yapan 3 kişilermiş. 3 hırsızda çocuk yaşta denilecek kişiler. Bu olayı nasıl planlıyorlar nasıl yapıyorlar onu biz bilemeyiz. Emniyet güçlerimiz onu bilir. Bizimki sadece anne ve babalar bu çocuklarınıza lütfen sahip çıkalım. Bu çocuklar yarın başka bir gün onlarında başını yakmasın” ifadelerini kullandı.



Çocuk hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.