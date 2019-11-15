Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buradaki anıta üzerinde “Diyarbakır anneleri ve babaları” yazılı çelenk bırakıp dua eden aileler, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, yüreklerinin yandığını belirtti. Şehitlik ziyaretinde duygulandıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

Vatanı uğruna şehit düşmüşler. Kalbimizde var olacaklar, başımızın tacılar. Onların mezarı başında Yasin okumak istedik. Şehit annelerin acılarını paylaşmak istedik. Biz de evlat acısı çekiyoruz.” Anne Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını aktararak şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi. Şehitlerin, terör örgütünün hain saldırıları dolayısıyla hayatlarını vatana feda ettiklerini hatırlatın Levent, “Şehitlerimize dualarımız az bile. Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız. Fadimem ne olur onların içinden çık, böyle şehit ol. Onların içinden kurtul. Fadime’m sen nasıl kandın? Bu şehitler bizim için şehit oldular” diye konuştu.

ONLARA DUACIYIZ

Diyarbakır’da dört sene evvel 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurgulayıp “Şehitlerimizi ziyaret ettik. Vatanın bölünmez bütünlüğünü herkes görsün. Binlerce şehidimiz var. Bunlar hepsi vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olmuşlar. Kendilerine duacıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından aileler, Şehitlik Anıtı önünde, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.