Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Aksu Çayı ve Sır Barajının birleştiği alanda denetim yaptı. Kontrollerde avlanma izni olmadığı tespit edilen V.O.K, isimli şahsın, canlı mühre ve evsin küme yaparak yasa dışı yabani ördek avladığını belirledi. Şahısa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yasal işlem uygulandı.
Kaçak yabani ördek avcısı yakalandı
16.11.2019 - 12:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kaçak yabani ördek avcılığı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak ördek avcısı,yabani ördek,
662959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662959.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER