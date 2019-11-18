Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla görüştüğü telefon dükkanı bulunan E.A.'ya kendisinin Samsun Adliyesinde müdür olduğunu, elinde yeni hiç kullanılmamış telefon olduğunu ve bu telefonu 9 bin liraya satmak istediğini söyleyip telefonun marka ve modelini söyledi. Dolandırıcı, E.A.'ya 9 bin lirayı tarif ettiği bir kuyumcuya bırakmasını söyleyip daha sonra da adliyeye gelip telefonun kendisinden teslim almasını istedi. E.A. ise 9 bin lira olan telefon parasını söz konusu kuyumcuya teslim etti ve telefonu teslim almak için Samsun Adliyesine gitti. Bu sırada dolandırıcı bir taksi durağını telefonla arayarak paranın teslim edildiği kuyumcuyu tarif ederek 9 bin lira para bırakıldığını ve bu parayı alıp Çarşamba ilçesine götürmesi halinde paradan 170 lira taksi parasını almasını söyledi. Taksici İ.Z., kuyumcuya gidip 9 bin lirayı teslim aldı ve Çarşamba ilçesine giderek parayı teslim etmek istedi. Ancak dolandırıcı telefonla aradığı taksiciyi parayı Çarşamba ilçesinde teslim alacak kişinin kaza yaptığını, parayı almaya gelemeyeceğini söyleyerek parayı verdiği hesap numarasına ATM'den yaptırmasını istedi. Taksici İ.Z., parayı 2 parça halinde verilen hesaba havale etti. Adliyeye gidince telefon satan şahsa ulaşamayan E.A. ise dolandırıldığını anlayarak parayı teslim ettiği kuyumcuya gidince paranın teslim alındığını öğrendi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen E.A. da izlediği görüntü karşısında ikinci bir şok yaşadı. Parayı lise arkadaşı I.Z.'nin teslim aldığını görünce hemen ona ulaştı ve her iki arkadaşın da birbirinden habersiz dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıktı.



E.A., polise şikayette bulunurken dolandırıcının yakalanmasını istedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.