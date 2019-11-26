Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun aksine Salda Gölü Tabiat Parkı’nın alanı daha da genişletildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak “Salda’yı korumaya devam ediyoruz. Parkın 120 dekar olan alanı, bu sene 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı. Bu barikatlar tabii dokuya uygun yapıldı” dedi.