Bunun aksine Salda Gölü Tabiat Parkı’nın alanı daha da genişletildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak “Salda’yı korumaya devam ediyoruz. Parkın 120 dekar olan alanı, bu sene 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı. Bu barikatlar tabii dokuya uygun yapıldı” dedi.
Salda Gölü’ne geniş koruma
26.11.2019 - 05:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur Yeşilova’da beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak ünlenen Salda Gölü uzun süre imara açılacak diye tartışmalara konu olmuştu.
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664993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664993.aspx
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