Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 02.30 sıralarında Kadınhanı Afyonkarahisar karayolunun 12. kilometresi Köylütolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çiftçi (30) idaresindeki 63 SA 931 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizlik sonucu aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Ş. idaresindeki 42 S 5703 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücünün babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Çiftçi ile 6 yaşlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından traktör sürücüsü Mustafa S., savcının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.