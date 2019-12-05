Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin 4 numaralı hattında çalışan 09 M 0323 plakalı araç şoförü Burhan Koca, ASTİM Havaalanı Bulvarı üzerinde yanmakta olan aracı fark etti. Şehiriçini durdurup hemen yangın tüpünü alarak alev alan otomobile müdahale eden Koca, aracın tamamen yanmasını önledi.







Gösterdiği örnek davranış nedeniyle üyeleri olan Burhan Koca’yı kutlayan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Şoför arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. Aracı yanmaktan kurtulan vatandaşımıza da geçmiş olsun diyoruz” dedi.