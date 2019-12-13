İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis hayatı olumsuz etkilemezken, yüksek binaların bir bölümü kayboldu. Sis manzarası ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı yüksek binaların sis altında kaldığı görülüyor.
İstanbul'da hava sis hakimiyetinde başladı
13.12.2019 - 09:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis manzarası ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,hava,sis,story_,
668418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668418.aspx
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