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Tekirdağ'a kötü haber! Kapıdaki krizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;a kötü haber! Kapıdaki krizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, birçok dere ve barajda kuruma vakaları meydana geldi. Tekirdağ'da Hayrabolu Deresi, uzun süredir etkili olan kuraklık sebebiyle kurudu. Çocukluğunun bu derenin kenarında geçtiğini ifade eden Tevfik Avcı, "44 yıldır ilk kez şahit oluyorum" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, birçok dere ve barajda kuruma vakaları meydana geldi. 

Tekirdağ'a kötü haber! Kapıdaki krizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum - 1. Resim

KURAKLIK NEDENİYLE TAMAMEN KURUDU

Kurak geçen mevsim ve yeterli yağışın düşmemesi, Tekirdağ'da Hayrabolu Deresi yatağındaki su seviyesini zamanla azalttı. Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla dere tamamen kurudu.

İlçe sakinlerinden Tevfik Avcı, derenin kurumasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve şaşırdığını belirtti.

Tekirdağ'a kötü haber! Kapıdaki krizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum - 2. Resim

"TAMAMEN KURUDUĞUNA İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM"

Çocukluğunun bu derenin kenarında geçtiğini ifade eden Avcı, "44 yaşındayım, hayatımda ilk kez Hayrabolu Deresi'nin tamamen kuruduğuna şahit oluyorum. Yazları serinlemek için suya girerdik, balık tutardık. Şimdi ne su kaldı ne de o eski neşeli görüntü. Dere tamamen kurumuş, içimizi acıtan bir manzara var. Bu manzara hepimizi çok derinden etkiledi. Kuraklığın bu boyuta geleceğini asla tahmin etmezdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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