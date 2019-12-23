Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yaşanan en büyük katliam olarak kayıtlara geçen Srebrenitsa soykırımının acıları, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ dinmedi. 1985 yılında 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü katliamda yakınlarını kaybedenlerin acıları, bu sene Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesiyle iyice arttı. Srebrenitsa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Dobrak köyünde yaşayan Saliha Osmanoviç, katliamda eşini ve iki oğlunu kaybetti. 8 Mayıs 1992’de evini terk eden Osmanoviç, evine ancak 2010 yılında dönebildi. Çatısı, eşyaları olmayan evine yerleşmeye çalışan Osmanoviç, Srebrenitsa’da âdeta cehennemi yaşadıklarını ifade ederek “İnkâr edenler olabilir ama burada katliam oldu. Her şey burada, göz görüyor. Katliamın ispatı işte bu mezarlık” dedi. Yakın tarihin utanç tablolarından biri olan katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan kişiler bu anıt mezara defnediliyor. Katliamın ardından yaşadığı topraklardan ayrılan Meyra Cogas ise hâlâ öldürülme tehditleri alıyor. Öldürülme girişiminden komşusu sayesinde kurtulan yaşlı kadın, evinde kalamayarak bir başkasının evinde yaşıyor.