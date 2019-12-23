Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Karabalçık köyünde 10 Aralık 2019 tarihinde telefon hizmet sağlayıcısı bir şirkete ait 550 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin takip ve çalışması sonucunda; hırsızlık olayının Karabalçık köyünde ikamet eden 4 şahıs tarafından işlendiği tespit edildi. Ekipler, adli makamlardan alınan izine istinaden yaptığı aramada şahıslarla birlikte 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çalınan 8 telefon direği köyden çıktı
23.12.2019 - 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Zile ilçesinde çalınan 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu Karabalçık köyünde ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tokat,
670490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670490.aspx
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