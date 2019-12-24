Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kütahya-Tavşanlı Karayoliu Yoncalı bölgesi civarında il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, plakası belirlenen araca takibe aldı.
Şüpheliler ile polis arasında 4 kilometrelik kovalamaca yaşandı ve Ş.C., M.C., O.Ç. ve Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
24.12.2019 - 20:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kütahya-Tavşanlı Karayoliu Yoncalı bölgesi civarında il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, plakası belirlenen araca takibe aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,uyuşturucu,operasyonu,
670823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670823.aspx
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