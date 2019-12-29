Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akseki ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.

Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ADANA’NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

ADANA’nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası’nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.

KAZDAĞLARI'NDA YAĞIŞ BAŞLADI

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Hanlar ve Eybek bölgesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar yükseldi. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücüleri kış şartlarına uygun ekipman ile yola çıkmalarını istedi.

Kar yağışı hafta sonuna denk gelince bir çok bölge sakini de Kazdağları’na çıkarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar kartopu oynarken kardan adam yaptı.

DOĞU'DA YOĞUN KAR

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürürken merkeze bağlı Çiris köyü yolunda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı