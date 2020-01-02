Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş en çok çocukları etkiledi. Bu çocuklardan biri de iç savaşta Halep'teki evinde atılan bomba sonucu yüzü yanan ve tedavi olmak için Adana'ya gelen Zeynep isimli 12 yaşlarındaki Suriyeli kız çocuğu oldu. Zeynep, yüzündeki savaşın iziyle aile ekonomisine katkıda bulunmak için atık kağıt ve plastik topluyor. Okula gitmesi gereken kız çocuğunun okul önlerinde atık kağıt toplaması da dikkat çekti.
Yüzünde savaşın iziyle ekmek peşinde
02.01.2020 - 09:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'deki iç savaşta atılan bombalardan yüzü yanan kız çocuğu, Adana'da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriyeli kız çocuğu,
672521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672521.aspx
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