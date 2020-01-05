Edinilen bilgiye göre, kaza gece Gelin Deresi Ayrancı mevkisinde meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilemeyen 10 ABL 030 plakalı kamyonet, Balıkesir istikametine giderken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek refüje düştü. Kazada, Mehtap Ayaz (39) isimli kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.
Balıkesir’de kaza: 1 ölü
05.01.2020 - 15:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,Balıkesir,
673248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673248.aspx
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