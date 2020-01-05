TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde seyir eden bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolunda araç alev alev yandı
05.01.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.
Etiketler : TEM Otoyolu,
673285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673285.aspx
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