Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.



Olayın ardından vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Trafik ekipleri ise akıl almaz kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Cemal Okçu ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürüldü.



Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin metrelerce aşağı yuvarlanan lastiği bulunduğu yerden otobüsün yanına götürdüğü anlar görüldü.