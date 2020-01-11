Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sırasında 8 farklı lokasyondan elde edilen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde koruma altına alınan 2 bitki türünün genom büyüklükleri ve DNA’sı inceleniyor. Bitkiler hakkında bilgi veren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe “Önceliğimiz, ‘saç çimi’ ve ‘inci çayı’nın özelliklerini belirleyerek ülkemizdeki bitkilerle yakınlıklarını ortaya çıkarmak. Antarktika’daki şartlar, bitkilerin yetişmesi için uygun değil fakat bu iki tür orada yetişebiliyor. Biz hangi özellikleri sayesinde orada yetişebildiğini araştırıyoruz. Buradan elde ettiğimiz detayları, kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanabiliriz. Çalışmayı destek için TÜBİTAK’a sunduk” dedi. NİĞDE