Türkiye’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sırasında 8 farklı lokasyondan elde edilen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde koruma altına alınan 2 bitki türünün genom büyüklükleri ve DNA’sı inceleniyor. Bitkiler hakkında bilgi veren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe “Önceliğimiz, ‘saç çimi’ ve ‘inci çayı’nın özelliklerini belirleyerek ülkemizdeki bitkilerle yakınlıklarını ortaya çıkarmak. Antarktika’daki şartlar, bitkilerin yetişmesi için uygun değil fakat bu iki tür orada yetişebiliyor. Biz hangi özellikleri sayesinde orada yetişebildiğini araştırıyoruz. Buradan elde ettiğimiz detayları, kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanabiliriz. Çalışmayı destek için TÜBİTAK’a sunduk” dedi. NİĞDE
Antarktika’dan getirdik, araştırıyoruz
11.01.2020 - 05:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim adamlarımız, Antarktika’daki zorlu şartlarda bile yetişen ‘saç çimi’ ve ‘inci çayı’nın özelliklerini çözüp Türkiye’ye uyarlamaya çalışıyor.
Etiketler : Antarktika,çiçek,
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