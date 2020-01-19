Bölgede bulunan avcıların sahil kenarında bulunan ceseti fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekiplerin olay yerinde incelemesi sonrası ceset kaldırılarak otopsi için Bursa'ya gönderildi.
Çanakkale'de şüpheli ölüm! Sahil kenarında bir ceset bulundu
19.01.2020 - 12:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Denizaltı Akant Sitesindeki sahil kenarında bir ceset bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : biga,ceset,çanakkale,sahil,story_,
676046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676046.aspx
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