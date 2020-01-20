Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Fakihe D.’nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Genç kadın, bunun üzerine yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Doktorlar, yüzüğü çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, doktor nezaretinde yüzüğü keserek çıkarttı.
Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı
20.01.2020 - 20:27 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük, doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,
676304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676304.aspx
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