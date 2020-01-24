Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144’üncü gününde aile sayısı 72’e yükseldi.

Hakkâri’den, 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferzende için Diyarbakır HDP il binası önündeki çadıra gelen anne Vesile Alkan oturma eylemine katılarak oğlunu PKK ve HDP’lilerden istediğini belirterek eyleme destek verdi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 5’inci sınıf öğrencisi olduğunu belirten anne Alkan “Oğlum henüz küçücüktü ve ilkokula gidiyordu. Dişi ağrıdığı için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Aradan birkaç yıl geçti ve bana telefon açarak ‘Anne ben dişimi çekmek için dışarı çıktım partililer beni dişimi çekçek bahanesi ile PKK’ya teslim ettiler’ dedi. O günden sonra da hiç haber alamadım. Ben oğlumu HDP’lilerden istiyorum ve almadan gitmem” diye konuştu.

2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl de, oğlunu HDP’lilerin kaçırdığını iddia ederek oğlunu HDP’lilerden istediğini söyledi. Çocuğu gelene kadar çadırdan ayrılmayacağının altını çizen Baba Bingöl “Günlerdir buradayız. Ben çocuğumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Çocuğumu HDP’liler geri getirsin. HDP’liler devreye girsin ve çocuğumu geri getirsinler. HDP’liler devreye girdikleri an 2 saniyede çocuklarımız bırakılır ve geri gelirler. Ama hiç kılını kıpırdatmıyor ve bizleri tehdit edip parmak sallıyorlar. Bizim bu tehditlere karnımız toktur. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve korka korka nereye kadar korkacağız. Kürt halkı korkmasın, biz diyoruz ki anneler babalar korkmasın ve herkes gelsin burada hakkını savunsun. HDP ve PKK’dan çocuklarını istesinler. Bizim çocuklarımız ne için orada ölsünler Rusya ve Amerika için mi ölsünler? Biz bunu istemiyoruz” dedi.

İş adamlarından annelere destek

İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi bir grup eşleriyle birlikte Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Meclis üyesi Bekir Taner Ateş, annelerin eyleminin şimdiye kadar yapılan tüm eylemlerden daha kıymetli olduğunu söyledi. Ateş “Bunlar inatla burada durduğu müddetçe terör belası bu memleketin başından defolup gidecektir. Bugün artık hiç kimsenin kandırarak, başka yerlere çekerek bu terörü devam ettirmesi için hiçbir sebep yoktur” diye konuştu.