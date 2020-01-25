Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.