Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma
25.01.2020 - 15:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : esenyurt,silahlı çatışma,
677302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677302.aspx
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