Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ağustos 1999 depreminde büyük kayıplar veren Sakarya'da 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için destek kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan destek istendi. Depremi yaşamış olan Sakarya halkı, günün erken saatlerinde kent meydanına akın ederek evlerinden ve satın aldıkları ihtiyaç malzemelerini yetkililere teslim etti.

"Bu yardımı duyar duymaz eşimle birlikte koştuk geldik"

1999 yılında meydana gelen depremde yaşadıkları acıyı tekrar yaşadıklarını belirten Fatma Özden, “Aynı acıyı bizde yaşadık, yaşadığımız acıyı tekrar hissettim o deprem gecesi, gördüm çok ağladım. Allah’ım hepimize yardım etsin, bir daha böyle kimseye göstermesin bu acıyı. Biz yaşadık 1999 depreminde 2 katlı evimiz vardı. Çok zorluk geçirdik, beni komşularım çıkardı enkazdan. Çocuklarımı yukarıdan aşağıya nasıl attığımı bile bilmiyorum o deprem gecesi. Cenab-ı Allah bize gösterdi, o acıyı bir daha kimseye göstermesin. Bu acı çok büyük acı. Bu yardımı gördüm çok duygulandım, mesaj geldi koştuk geldik eşimle beraber. Erzak, battaniye getirdim hemen koşarak geldim” dedi.

"Depremi yaşadığımız için oradaki durumu çok iyi anlıyoruz"

Depremzedeler için dualar etiklerini, uyku uyuyamadıklarını dile getiren Cevriye Kınalı, “Sakaryalı olarak bu anı bizde yaşadığımız için onların durumunu çok iyi anlıyoruz, Allah yardımcıları olsun. Bir yardımda bulunduk, özellikle hasta bezi kendim hasta baktığım için, yiyecek, çocuk bezi ve ayakkabı gibi şeyleri gönderdik. 4 katlı binadan çıktık biz de depremden. Çok şükür can kaybımız yoktu, 23 yaşındaydım o zaman. Olayı duyunca çok üzüldük, yiyip içemiyoruz, uyku uyuyamıyor hep onları düşünüyoruz. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

"24 saat esasıyla çalışıyoruz, 2 gecedir devamlı yardımlar geliyor, tırları doldurup gönderiyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan akşam ülkemizin en şirin kentlerinden olan Elazığ ve Malatya illerimiz ile çevresinde bir deprem oldu. Deprem münasebetiyle bir takım canlarımız kayboldu. Sakarya 1999 deprem yılında böyle bir depremi yaşadı, bu depremde binlerce canımız gitti, binlerce ev ve iş yerlerimiz yıkıldı. Bu depremde bütün ülkemizin insanı ayağa kalkmıştı. Bütün vatandaşlarımız, Türkiye ayağa kalkarak bizlere koştular, bizim yaralarımıza merhem olmaya çalıştılar. Çok yönlü destekler geldi o zaman bize. Bugün bu hassasiyeti yaşayan, acıları yaşayan, bugünü yaşayan Sakaryalılar Cuma akşamı Elazığ ve Malatya’da deprem olur olmaz ayağa kalktı. Feryat etti bütün Sakarya halkı nasıl gidebiliriz, nasıl yardım edebiliriz diyerek deliye dönmüştür, çırpınmıştır. O akşamdan bu akşama kadar görüyorsunuz Sakarya’nın meydanı Demokrasi Meydanı ve en önemli kent meydanında bütün vatandaşlarımız elinde neleri varsa bütün imkanları Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize seferber etmek için buraya toplanmışlardır. 24 saat esasıyla çalışıyoruz, 2 gecedir devamlı yardımlar geliyor, tırları doldurup gönderiyoruz. Binlerce battaniye, binlerce ısıtıcı ve binlerce ihtiyaç malzemelerini gönderiyoruz. Bütün Sakarya ayağa kalkmıştır Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimizin yanındayız, onların acılarını paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Sakarya’dan tırlarla binlerce ısıtıcı, battaniye ve ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.