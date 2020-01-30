Geynik Mahallesinde yaşayan İ.S. (65) evinden tarlasına odun toplamak için çıktı. Yaşlı adamın evine geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları yaşlı adamı aramaya çıktı. Tarlaya gittiklerinde İ.S'nin tarlada yüz üstü yattığı görüldü. Olay yerine çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın yapılan incelemede kalp krizi neticesinde öldüğü belirlendi.
Odun toplamaya gitti, cesedi bulundu
30.01.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde odun toplamak için tarlaya giden adam ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : odun,ceset,story_,
678303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678303.aspx
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