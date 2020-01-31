Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz salı günü saat 20.54’te, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki Somali uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.