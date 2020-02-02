Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta M.A.A. ile Okan Savi (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A., yanında taşıdığı bıçakla Savi’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Savi hayatını kaybetti.
Olaydan sonra firar eden M.A.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında işlem başlatıldı.
Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı
02.02.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta M.A.A. ile Okan Savi (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A., yanında taşıdığı bıçakla Savi’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Savi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bıçaklı saldırı,saldırı,
678950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678950.aspx
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