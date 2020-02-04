Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

KARLIOVA’DA YOĞUN KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl'ün ilçelerinde yoğun kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Karla birlikte belirli yerlerde tipi de etkili olmaya başladı. Kışın en çok kar yağışının olduğu Karlıova ilçesi de tamamen beyaza büründü. Sabaha karşı başlayan kar ve tipi nedeniyle Karlıova'nın genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Öte yandan şuana kadar ilçeye bağlı 10’dan fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar yağışının etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.