Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pistten çıkan uçağın içinden yaralılar işte böyle çıkarıldı!
05.02.2020 - 20:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pistten çıkan uçak,
679531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679531.aspx
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