Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Erek Mahallesi'nde bulunan bir kum eleme tesisi yakınlarında gerçekleşti. Kum eleme tesisinde çalışan bir işçi sabah işe giderken Kelkit çayı kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede D.A. (60) olduğunu düşünülen kişinin kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Savcılık kesin kimliğin tespiti ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.