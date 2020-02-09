Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaşayan Buğra Kara’ya Ağustos ayında Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu. Ardından talihsiz genç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniğinde tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 7 aydır tedavi gören gencin babası Murat Kara ise çalışanı olduğu Tepebaşı Belediyesinden izin alarak oğlu için donör arayışına başladı. Geçen sürede uzun bekleyişin ardından uygun donör bulunamadı. Kemoterapi tedavisine cevap vermeyen Buğra’ya 6/3 oranında kök hücresi uyan baba Murat Kara’dan kök hücre nakli yapılacak. Tedavi süreci boyunca bedeni yıpranan genç Buğra’nın 65 kilogramdan 50 kilograma düştüğü öğrenildi. Baba ve oğul, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede gerçekleşecek olan operasyon için haber bekliyor. Tedavi sürecinde maddi-manevi olarak yıpranan ve bir miktar borcu bulunan baba Kara, yardımseverlerden destek bekliyor.

“KEŞKE YÜZDE YÜZ BİR DONÖR BULABİLSEYDİK OLMADI”

Konuyla ilgili konuşan Murat Kara, “Kendimi oğluma verdiğim için hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Onun sağlığına kavuştuğunu görmek beni çok mutlu edecek. Keşke yüzde yüz bir donör bulabilseydik. Olmadı, nasip değilmiş. Doktorlar 6/3 yani yarı yarıya uyum olsa da sağlıklı sonuçlar alınabiliyormuş. Bizde inşallah Buğra’nın bakımını iyi yapacağız” diye konuştu.

“EVİMİZİ SATILIĞA ÇIKARDIK”

Buğra’nın nakilden sonraki tedavisi için köydeki evlerini satılığa çıkardıklarını ve yakın zamanda aynı hastalıktan oğlunun bir arkadaşının vefat ettiğini aktaran baba Kara, “Buğra’nın morali iyi durumda ama ara ara morali bozuluyor. Daha 4 gün önce Buğra’nın aynı hastalığa yakalanan bir arkadaşı vefat etti. Bunun sonrasında kendine getirmek benim için çok zor oldu. Tedavi boyunca maliyetlerimiz olacak. Şu anda yaşadığımız ev nakil sonrasında oğlumun sağlığı için uygun değil. Bizde köyümüzdeki evimizi satılığa çıkardık. Evi satıp oğlumun odasını ona göre düzenleyeceğim bu durum sağlığı açısından çok önemli. Bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.